The ultimate guide to parking at NAIT

Aug 26, 2025 | Arts & Life

$6 Hourly
$13.50 Daily
Near S & X Buildings

$6 Hourly (but good luck!)

$6 Hourly
Near J & E Buildings
Close to 118 Street & 109 Ave
* Also Staff Parking

$125 Monthly
(Also staff parking, so spots are limited!)

* Parkade
$5.50 Hourly
$13 Daily
$120 Monthly

$6 Hourly
$13.50 Daily
* Watch out for the staff parking area right beside!

$7.50 Hourly

* Underground parking $215 monthly

* Parkade
$5.75 Hourly
$15 Daily
$125 Monthly

* Underground
$215 Monthly

$7.50 Hourly
Also a drop-off location

$6 Hourly
$13.50 Daily

* Underground
$215 Monthly

* Underground
$6 Hourly
$13.50 Daily
$215 Monthly

$6 Hourly
$13.50 Daily
Near W Building

$6 Hourly
$13.50 Daily
Near W Building

$7.50 Hourly

