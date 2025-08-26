The ultimate guide to parking at NAIT

$6 Hourly
$13.50 Daily
Near S & X Buildings
$6 Hourly (but good luck!)
$6 Hourly
Near J & E Buildings
Close to 118 Street & 109 Ave
* Also Staff Parking
$125 Monthly
(Also staff parking, so spots are limited!)
* Parkade
$5.50 Hourly
$13 Daily
$120 Monthly
$6 Hourly
$13.50 Daily
* Watch out for the staff parking area right beside!
$7.50 Hourly
* Underground parking $215 monthly
* Parkade
$5.75 Hourly
$15 Daily
$125 Monthly
* Underground
$215 Monthly
$7.50 Hourly
Also a drop-off location
$6 Hourly
$13.50 Daily
* Underground
$215 Monthly
* Underground
$6 Hourly
$13.50 Daily
$215 Monthly
$6 Hourly
$13.50 Daily
Near W Building
$6 Hourly
$13.50 Daily
Near W Building
$7.50 Hourly